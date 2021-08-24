Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило банку «Аверс» кредитный рейтинг на уровне «А(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Кредитный рейтинг обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, а также адекватными позициями по риск-профилю и по фондированию и ликвидности. Положительное влияние на уровень кредитного рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны лиц, под значительным влиянием которых находится банк», — поясняется в сообщении агентства.

АКРА напоминает, что банк «Аверс» является средним региональным банком, который осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Республики Татарстан, где занимает второе место по большинству показателей деятельности. Контроль над банком принадлежит группе юридических и физических лиц.

Адекватный бизнес-профиль обусловлен в первую очередь позицией банка «Аверс» по величине собственных средств по сравнению с другими кредитными организациями РФ. Также агентство отмечает приемлемую диверсификацию операционного дохода, что, в свою очередь, определяется существенной долей процентных поступлений от средств, размещенных в Банке России, а также от портфеля ценных бумаг. Корпоративное управление банка «Аверс» соответствует его масштабам и целям деятельности.

АКРА считает стратегию банка выраженно консервативной — он не стремится к существенному увеличению кредитного портфеля, доля которого в последние годы не превышает 15% совокупного объема активов. Кредиты юридическим лицам предоставляются ограниченному числу заемщиков, кредитование физических лиц сконцентрировано на ипотеке.

Сильная оценка буфера абсорбции потенциальных убытков в первую очередь определяется высокими показателями достаточности капитала (Н1.2 равен 31,15% на 1 июля 2021 года). Также агентство отмечает устойчивую способность банка «Аверс» к генерации собственного капитала: значение коэффициента усредненной генерации капитала банка в 2016–2020 годах составило 161 базисный пункт. Операционная эффективность банка поддерживается низким уровнем отношения операционных расходов к доходам (в среднем за 2018–2020 годы показатель CTI составил 26,3%) при ограниченном показателе чистой процентной маржи (в среднем за указанный период показатель NIM был равен 2,9%). Высокие показатели достаточности капитала при высоком качестве активов позволяют банку выдержать прирост стоимости риска существенно выше 500 б. п.