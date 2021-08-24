Прирост потребительских расходов в РФ на прошлой неделе составил 13,2% в годовом выражении. Несмотря на то что президентская выплата на школьников уже меньше влияет на рост общих расходов, они вернулись к восходящему тренду мая — июля. Об этом говорится в обзоре аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Как отмечают аналитики «СберИндекса», данные указывают на хорошее состояние потребителя и отсутствие каких-либо значимых проблем с конечным спросом. При этом дополнительные расходы все еще сконцентрированы именно в тех категориях, которые ранее стали источником всплеска инфляции.

Сохраняется достаточно высокий спрос в непродовольственной рознице. Нормализованные темпы роста в данном сегменте составили 24,2%. «Резкое ускорение динамики до указанных уровней произошло в начале августа, и пока возвращения к первоначальным уровням не произошло. Вероятно, это проявление новой постпандемической сезонности, когда перед учебным годом происходит массовое обновление электроники. Отличная динамика наблюдается в сегменте «Компьютеры и ПО» (+63,4% в годовом выражении, что близко к максимумам года)», — отмечается в исследовании.

Кроме того, именно в непродовольственной торговле остается значительная часть спроса, который переместился туда из сектора услуг. В приростах относительно прошлого года это не так заметно, но ярко проявляется при сопоставлении с допандемическими уровнями.



«СберИндекс» также указывает на высокий уровень трат в категории «Автодилеры и автозапчасти» (+22% в годовом выражении вторую неделю подряд).