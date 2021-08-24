Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило банку «Национальный Стандарт» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватной оценкой достаточности капитала при умеренной способности к его генерации, приемлемой ликвидной позицией, а также удовлетворительными оценками качества активов и корпоративного управления», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, банк «Национальный Стандарт» специализируется на комплексном обслуживании субъектов малого и среднего бизнеса и операциях с ценными бумагами. Головной офис и два дополнительных офиса находятся в Москве, региональная сеть представлена 19 подразделениями в Санкт-Петербурге, Волгоградской области, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Астраханской областях.

Аналитики отмечают, что невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Сеть подразделений банка оценивается агентством как приемлемая (22 подразделения на территории семи субъектов РФ), при этом значительной концентрации кредитного портфеля на одном регионе не отмечается, что позитивно оценивается агентством (доля региона с наибольшей долей в кредитном портфеле юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц составляет менее 25% на 1 мая 2021 года).

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что диверсификация бизнеса банка по сегментам также оценивается как приемлемая. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на умеренном уровне относительно банков со схожим бизнес-профилем.

«Адекватные значения нормативов достаточности собственных средств (на 1 июля 2021 года Н1.0 составляет 23%; Н1.2 равен 11,7%; Н1.1 составляет 11,7%) сочетаются с высокой устойчивостью капитала банка к реализации кредитных рисков (на 1 июля 2021 года потенциальное обесценение до 13,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала)», — говорится в сообщении.