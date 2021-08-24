ВТБ обновляет условия оформления кредитов наличными для новых клиентов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации. Сумма займа для них увеличится с 3 млн до 5 млн рублей и станет единой, как и для зарплатных клиентов.

В ВТБ сейчас кредит наличными доступен в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 2 млн до 5 млн рублей действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования.

«В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ», — говорится в релизе.

До конца августа банк также планирует для всех заемщиков снизить минимальный размер кредита с 50 тыс. до 30 тыс. рублей.