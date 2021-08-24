Россияне в 2021 году направили на погашение займов, полученных от микрофинансовых организаций, на треть больше средств, чем годом ранее. Об этом сообщают в тематическом обзоре аналитики QIWI Business — подразделения QIWI, развивающего платежные B2B-решения для нишевых рынков, — которые проанализировали динамику в сегменте микрозаймов в 2020—2021 годах.

Так, в первом полугодии 2021 года объем погашаемых займов вырос на 31% в сравнении с первым полугодием 2020 года и на 19% — в сравнении со вторым. Количество платежей увеличилось на 20% к первому полугодию прошлого года и на 14% ко второму полугодию. Средняя сумма погашения составила 6 661 рубль, что на 8% выше среднего размера платежа в первом полугодии 2020 года и на 3% больше среднего чека второго полугодия.

«Мы отмечаем несколько тенденций развития рынка, вызванных пандемией, — комментирует коммерческий директор группы QIWI Александр Агаков. — Во-первых, банки сократили выдачу кредитов во время локдауна прошлого года. В качестве альтернативы люди были вынуждены обращаться в МФО, чтобы компенсировать ухудшение материального положения. Это спровоцировало закономерный рост рынка микрокредитования на фоне других индустрий. Во-вторых, люди стали активнее пользоваться мобильными приложениями, в том числе и для погашения микрозаймов».

Наибольший объем микрозаймов зафиксирован в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае, указывают в QIWI Business.

«В марте — мае 2021 года оборот вырос на 41% к периоду локдауна прошлого года, а количество трансакций — на 26%. Пиковым месяцем полугодия стал июнь: оборот и количество трансакций выросли на 58% и 47% соответственно к июню прошлого года», — говорится в обзоре.



Как уточняется, по итогам 2020 года средний размер погашения составил 6 285 рублей. Темпы роста рынка возобновились после снятия карантинных ограничений: в III квартале объем погашений вырос на 14% ко II кварталу, а в IV квартале — на 15% к III кварталу.