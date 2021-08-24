Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о запуске новой программы переселения из аварийного жилья. Об этом глава государства заявил на съезде партии, сообщается на ее сайте.

Важнейший вопрос для всех граждан страны — это доступность жилья, подчеркнул президент. «Современные комфортные условия для жизни — это важное условие нормального социального самочувствия граждан. Напомню, что сейчас регионы расселяют аварийное жилье, признанное таковым на начало 2017 года. В прошлом году мы добавили на эту программу 50 миллиардов рублей. Сегодня работа идет с опережением графика. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно», — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас важно двигаться дальше — не только поддержать те субъекты Федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу.

«Полностью согласен с предложением «Единой России» на этот счет, по которому будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. По всей стране это более 11 миллионов квадратных метров. В качестве первоочередного шага выделим на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета. Это совершенно конкретный вопрос, обращенный к вам. Именно вы, уважаемые коллеги, должны будете принять соответствующее решение. Прошу «Единую Россию» поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов», — обратился к единороссам президент.

Он напомнил, что в проектах строительства новых кварталов нужно предусматривать всю необходимую социальную инфраструктуру, решать вопросы благоустройства, развития общественного транспорта.



«Все это нужно делать вместе с гражданами, откликаясь на их запросы. Использовать такой механизм гражданского участия, как «народный бюджет». Когда люди сами определяют, что нужно сделать — отремонтировать, построить — в их городе или поселке», — заключил Путин.