Visa, «ЮMoney» и YClients запустили в России новый сервис безналичных чаевых для сотрудников салонов красоты, сообщила пресс-служба «ЮMoney».

В сообщении уточняется, что сервис позволяет оставлять чаевые не только с помощью дебетовых карт, но и с кредитных или бизнес-карт без дополнительной комиссии банка-эмитента.

Сервис работает следующим образом: оплата услуг мастерам происходит, как и раньше, через кассу картой или наличными. После этого клиенту приходит уведомление с предложением оценить работу мастера и оставить чаевые в размере 5%, 10% или 15% от стоимости оказанных услуг либо самостоятельно определить размер вознаграждения. Клиент выбирает процент чаевых или произвольную сумму, после чего перенаправляется на страницу «ЮMoney», откуда есть возможность совершить платеж с помощью Apple Pay, Google Pay или реквизитов банковской карты.

Комиссия сервиса составляет 5% и взимается из суммы оставленных сотруднику чаевых. Владельцу точки и самому мастеру доступна информация о том, кто из клиентов оставил рекомендацию и чаевые.

Компания, предоставляющая услугу, может выбрать наиболее подходящий вариант уведомления клиента — с помощью СМС, push-уведомления или письма на электронную почту со ссылкой на форму отклика и выбора размера чаевых либо с помощью предоставления возможности сканирования QR-кода на стойке администратора.

В пресс-релизе говорится, что совместный сервис Visa, «ЮMoney» и YClients нацелен на то, чтобы ускорить внедрение безналичных платежей в России в такой традиционно «наличной» сфере, как чаевые в салонах красоты.

В дальнейшем сервис планируется распространить на заправки, спортивные секции, поликлиники и другие предприятия сферы услуг.

Как уточняется, клиентами YClients являются 31 тыс. торгово-сервисных предприятий и более 200 тыс. специалистов. На этапе тестирования сервис безналичных чаевых использовался более чем в тысяче компаний, и более чем 2 550 мастерам стала доступна возможность получать чаевые от своих клиентов. В среднем посетители оставляют 204 рубля чаевых, а самые большие чаевые, зафиксированные в системе на данный момент, — 3 150 рублей при общей сумме чека порядка 40 тыс. рублей.