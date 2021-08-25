Общий объем инвестиций резидентов российских особых экономических зон промышленно-производственного типа за последние десять лет составил 304,6 млрд рублей. Такие данные представила международная консалтинговая компания Knight Frank.

Согласно данным Минэкономразвития РФ, по итогам 2020 года в России насчитывалось 19 ОЭЗ ППТ. При этом в течение прошлого года было зарегистрировано шесть таких зон, что является наибольшим показателем за все время реализации ОЭЗ ППТ в России. В 2019 году в стране были зарегистрированы три ОЭЗ ППТ.

Наибольшее количество особых экономических зон промышленно-производственного типа находится в Московской области: «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха». Все ОЭЗ ППТ Московского региона созданы без государственного участия и являются частными. Основное отличие такой зоны от государственной – возможность приобретения земельного участка без необходимости получения статуса резидента ОЭЗ.

Общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ ППТ в 2020 году составил почти 33 млрд рублей. В исследовании указано, что максимального за последние десять лет значения показатель привлечения инвестиций достиг в 2018 году – 39,9 млрд рублей, на что в большей степени повлияли вложения резидентов особых экономических зон «Липецк», «Калуга», «Узловая». Однако уже в 2019 году показатель объема привлеченных инвестиций стал снижаться.

В период с 2010 по 2020 год на территории всех ОЭЗ ППТ в России было создано более 20 тыс. рабочих мест. Пиковое значение прироста было достигнуто в 2018 году, когда во всех действующих на тот момент ОЭЗ ППТ было создано 4,6 тыс. новых рабочих мест. В 2019 году произошло резкое снижение данного показателя – 840 вновь созданных вакансий. В 2020 году в особых экономических зонах было создано 1,9 тыс. рабочих мест.

В исследовании указано, что в период с 2010 по 2020 год общее количество резидентов, зарегистрированных в ОЭЗ ППТ России, достигло 278 компаний. Средний годовой прирост числа новых резидентов составляет 25 компаний. Пиковое значение приходится на 2016–2017 годы.

«Стоит отметить, что большинство площадей в российских особых экономических зонах производственного типа остаются вакантными. В 2020 году 64% площадей ОЭЗ ППТ предлагалось потенциальным резидентам», – говорится в материалах исследования.



Его авторы пришли к выводу, что в ближайшие годы ожидается активное развитие московских особых экономических зон за счет привлечения частных инвесторов к строительству промышленно-производственных комплексов.