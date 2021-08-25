Государственный долг России к 1 июля превысил 20,4 трлн рублей. Это следует из оперативного доклада Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года.

«По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 трлн 483 млрд 105,4 млн рублей, или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 трлн 423 млрд 507,6 млн рублей (17,7% прогнозируемого объема ВВП)», — говорится в докладе.

Объем государственного внутреннего долга РФ увеличился на 1 трлн 435 млрд 234,1 млн рублей, или на 9,7%, и составил 16 трлн 186 млрд 672,1 млн рублей, или 88,4% верхнего предела государственного внутреннего долга России (18 трлн 315 млрд 272,3 млн рублей). Его доля в общем объеме госдолга РФ увеличилась с 77,9% до 79,3%.

Государственный внешний долг РФ по состоянию на 1 июля 2021 года составил 58 млрд 542,2 млн долларов США (81,3% верхнего предела государственного внешнего долга РФ в размере 72 млрд долларов США) и за январь — июнь 2021 года увеличился на 1 млрд 839,3 млн долларов США, или 3,2%. В рублевом эквиваленте государственный внешний долг на 1 июля 2021 года увеличился на 47 млрд 871,4 млн рублей, или на 1,1%, и составил 4 трлн 236 млрд 835,5 млн рублей.

Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга РФ за январь — июнь 2021 года составили 506 млрд 60,2 млн рублей, или 42% показателя сводной росписи, из них: расходы на обслуживание государственного внутреннего долга — 434 млрд 521,1 млн рублей (41,6% показателя сводной росписи), внешнего долга — 71 млрд 539,1 млн рублей (45,1%), или 964,6 млн долларов США.

Увеличение расходов на обслуживание государственного внутреннего долга на 166 млрд 546,6 млн рублей, или на 62,2%, в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го ведомство связывает с увеличением государственного внутреннего долга по ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ.

«Уменьшение в первом полугодии 2021 года расходов на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 10 млрд 227,8 млн рублей (на 12,5%), или на 147,1 млн долларов США (на 13,2% в долларовом эквиваленте), связано, главным образом, с погашением в 2020 году (выплатой последнего купонного платежа и дисконта) облигаций внешних облигационных займов выпуска № 12840044V (Россия – 2020), а также с уменьшением в 2021 году расходов на обслуживание облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска № SK-0-CM-128 (Россия-2030), что предусмотрено соответствующим графиком платежей», — сказано в докладе.