📰 Курс биткоина утром 23 августа впервые за три месяца перевалил за 50 тыс. долларов, пишут «Известия» . Прочие криптовалюты также укрепились, а общая их рыночная капитализация превысила 2 трлн долларов. При этом ситуация на рынке остается крайне неопределенной: отечественные и зарубежные инвесторы расходятся во мнениях, куда двинутся биткоин, эфириум и другие криптовалюты дальше. Параллельно растут доходы майнеров, но это уж точно продлится недолго: судя по всему, переход эфириума на новую модель функционирования, не предусматривающую майнинга, произойдет раньше, чем все думали. По мнению представителя биржи Garantex Татьяны Максименко, рынок криптовалют, как обычно, демонстрирует свою эмоциональность. Им больше движут не фундаментальные, макроэкономические или технические факторы, а их восприятие участниками рынка, отметила она. Нельзя исключать, что в ближайшие дни мы станем свидетелями новой попытки после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон-Хоул, напоминают зарубежные эксперты. Отсутствие конкретики в отношении темпов и дат начала сворачивания программы количественного смягчения может поддержать позитивные настроения на всех финансовых рынках и придать сил «быкам» в том числе на криптовалютном рынке, предполагают они.

📰 Министерство экономического развития подготовило обновленный проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года с учетом поручения президента обеспечить более существенное снижение вредных выбросов, чем в ЕС, пишет РБК . По словам главы ведомства Максима Решетникова, в стратегии учтены четыре сценария: инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный; анализируется, при каких предпосылках можно достичь углеродной нейтральности (то есть чистых нулевых выбросов парниковых газов). Достичь снижения выбросов в России, которые из-за роста экономики должны были бы расти, предполагается за счет их уменьшения при сжигании топлива при производстве электроэнергии (на 300 млн тонн), при утечках и испарении нефти, газа и угля (на 190 млн тонн), а также при сжигании топлива населением и в жилищно-коммунальном хозяйстве (120 млн тонн). Но самый большой эффект должно дать увеличение поглощения парниковых газов при землепользовании и в лесном хозяйстве. Если текущий уровень поглощения убирает чуть больше 500 млн тонн эквивалента СО2, то базовый сценарий предусматривает удвоение уровня абсорбции вредных газов лесами — до 1,1 млрд тонн.

📰 С начала июня динамику доллара на международном рынке можно описать, как «два шага вперед и один назад», рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, видна тенденция к росту доллара, но это не бурная распродажа рисковых активов ради покупки убежища в виде краткосрочных облигаций казначейства США. Часто при укреплении индекса доллара к российской валюте он растет в разы сильней, но не в этот раз, отметил Купцикевич. При этом эксперт уверен, что рубль сохранит свою привлекательность. Например, во вторник он прибавлял больше других валют развивающихся рынков. На контрасте с явным трендом роста к корзине из наиболее популярных мировых валют пара доллар/рубль колеблется в сужающемся диапазоне без однозначной тенденции. Инвесторы и трейдеры на рынках надеются, что на этой неделе точки над i расставит выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул, что определит тренд доллара, добавил Купцикевич. Однако зная туманный стиль изложения руководства регулятора, вряд ли стоит на это надеяться, и мы продолжим ждать официальных комментариев к заседанию FOMC в сентябре, заключил он.

📰 Международный валютный фонд выделил России около 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования (Special Drawing Rights, SDR) на восстановление экономики после пандемии коронавируса, пишут «Известия» . По мнению Виталия Манкевича, председателя Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, самым правильным распоряжением средств станет стимулирование российского экспорта в более бедные страны. Еще один вариант использования — предоставление помощи какому-либо государству или группе государств, которые смогут обменять SDR на твердую валюту, однако, как отмечает квалифицированный инвестор Владимир Трегубов, это не даст России экономических выгод, но повысит ее авторитет на международной арене как государства, помогающего бедным странам в трудное время кризиса. При этом большинство аналитиков склоняются к тому, что Россия добавит эти 18 млрд долларов к своим международным резервам, объем которых сейчас составляет 593,8 млрд долларов, чтобы повысить свою международную кредитоспособность. Однако принципиально это ничего не изменит: у России устойчивая инвестиционная позиция и солидные резервы, которые полностью покрывают весь внешний долг.



📰 Производители отечественной электроники и счетчиков электроэнергии попросили Минпромторг не отодвигать сроки обязательной локализации этих устройств до 2024 года, пишет «Коммерсант» , уточняя, что такая инициатива содержится в поправках министерства, которые устанавливают балльную систему для признания счетчиков продукцией отечественного производства. Министерство предлагает установить сроки достижения определенного количества баллов, необходимых для признания электросчетчиков отечественной продукцией и, следовательно, допустимой в рамках госзакупок. Баллы начисляются в зависимости от количества отечественных компонентов в приборах. Так, ожидается, что с 1 января 2022 года конечные устройства будут набирать не менее 60 баллов, с 2023-го — не менее 75, а с 2024-го — не менее 90 баллов. Эксперты «Опоры России» и АКРП считают, что предлагаемые изменения противоречат политике в области импортозамещения. С учетом заявленных планов производителей комплектующих, уверены эксперты, рынок объемом 320 млрд рублей реально сделать полностью отечественным уже в 2022 году.



📰 Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощении порядка применения нулевого НДС при экспорте, пишет «Коммерсант» . Сделано это будет за счет отказа от необходимости проставления отметок таможни на бумажных документах, подтверждающих вывоз товаров морским и речным транспортом за пределы РФ. Мера является частью «дорожной карты» правительства по трансформации делового климата в части упрощения процедур экспорта. Это стало возможным, поскольку вся необходимая информация уже собирается Федеральной таможенной службой в электронном виде и налоговикам лишь необходимо получить к ней доступ. Эксперты отмечают, что такое упрощение снижает вероятность появления проблем при принятии документов налоговой. Сейчас такие сложности у экспортеров иногда возникают, что затрудняет для них возврат НДС или увеличивает сроки этого процесса. Предложенные изменения затронут всех экспортеров — как производителей товаров, так и перевозчиков.



📰 После двухнедельного затишья международные инвесторы резко увеличили вложения в ОФЗ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального расчетного депозитария (НРД). На минувшей неделе они выросли на 87,5 млрд рублей, в четыре раза больше, чем неделей ранее. Сильнее позиции нерезидентов росли только один раз в конце июля, тогда за неделю они увеличились на 105 млрд рублей. По данным НРД, в понедельник нерезиденты увеличили позиции на рынке еще почти на 17 млрд рублей, до 3,215 трлн. Иностранцев привлекают сравнительно сильные фундаментальные показатели российской экономики и уровень ставок. По мнению экспертов, у России минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет, что снижает чувствительность к росту рыночных процентных ставок в мире и делает ОФЗ и рубль более стабильными. Впрочем, пока ФРС США не определилась с будущим монетарных стимулов, такие инвестиции носят спекулятивный характер, отметили аналитики.