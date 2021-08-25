Солид Банк ввел вклад «Осенний».



Вклад открывается от 50 тыс. рублей сроком на 367 дней. Процентная ставка начисляется двумя периодами: с первого по 181-й день — 6%, со 182-го по 367-й день — 6,5% годовых. Эффективная ставка — 6,25% годовых.

Дополнительные взносы принимаются не позднее 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие не предусмотрено.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет до востребования / счет банковской карты / текущий счет.

При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе:

до 181 дня — по ставке вклада до востребования;

от 182 до 366 дней: с первого по 181-й день — по ставке 6% годовых, со 182-го по 366-й — по ставке вклада до востребования.