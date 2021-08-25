Клиенты ВТБ получили возможность настраивать перевыпуск дебетовых карт, по которым истекает срок действия. Пользователи «ВТБ Онлайн» смогут самостоятельно выбрать офис для доставки такой карты или выпустить вместо пластика цифровой аналог, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для перевыпуска дебетовой карты клиенту необходимо войти в «ВТБ Онлайн». За два месяца до окончания срока ее действия в приложении появится специальный индикатор, а в меню карты — информация о сроках выпуска новой и предложение изменить отделение банка, куда ее необходимо доставить», — говорится в релизе.

Как уточнили в банке, у клиента также будет возможность отказаться от пластика и оформить цифровую карту. Кроме того, клиент всегда может обратиться в любое отделение банка для получения моментальной карты к своему счету.

Сервис перевыпуска дебетовых карт с истекающим сроком действия доступен в интернет-банке «ВТБ Онлайн», а также в мобильном приложении для устройств на базе IOS и Android.