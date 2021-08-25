«СПБ Биржа» обсуждает с рядом участников рынка возможность организации торгов акциями в новой секции пре-IPO, пишет «Коммерсант» . Предполагается, что бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам, а к листингу будут допускаться как акции самих эмитентов, готовящихся к IPO, так и бумаги фондов, вошедших в капитал на пре-IPO.

По информации источника, такая возможность обсуждается с крупнейшими игроками на рынке пре-IPO в России; продукт нужный и интересный, но сложный в реализации, пока все на уровне идеи. По словам другого собеседника, пока обсуждается, что это будет биржевая площадка с листингом акций, доступная только для квалифицированных инвесторов. Листинговать свои акции на ней будут как готовящиеся к размещению компании, так и фонды, которые вложились в их акции, говорит он, последние смогут продать часть своего пакета, купленного в рамках пре-IPO.

Пре-IPO предполагает сделку по входу в капитал компании, которая в обозримом будущем может выйти на публичное размещение или привлечь стратегического инвестора. При этом зачастую схема инвестирования фактически предполагает продажу доли в цепочке фондов, которая сильно ограничивает и усложняет любое вторичное обращение. Другими словами, фонд покупает все акции у эмитента, а затем перепродает их более широкому пулу инвесторов, но уже не в виде акций эмитента, а в виде акций самого фонда. Пока компания не выйдет на IPO, возможности обменять акции у инвесторов обычно нет.

Участие в пре-IPO компаний стало довольно «модным» инструментом у российских инвесторов, которых существенно прибавилось за последние два года. Для брокеров этот бизнес также привлекателен из-за его высокой маржинальности. Источник в крупном банке отметил, что такие сделки приносят инвестбанку около 8% от объема. Ряд российских брокеров уже объявил о запуске подобного инструмента, ряд готов предложить его в обозримом будущем.

Гендиректор компании «Открытие Брокер» Юрий Маслов считает тему пре-IPO горячей, так как интерес со стороны инвесторов к ней есть. Он добавил, что ликвидность будет зависеть от конкретного имени и его значимости, но большое значение будет иметь выбранная форма секьюритизации данных инструментов, в первую очередь по российскому праву. Руководитель департамента продуктов западных первичных размещений «БКС Мир инвестиций» Сергей Шлюгер уверен, что создание централизованного решения от крупного игрока, такого как «СПБ Биржа», может стать значительным шагом для демократизации и стандартизации отрасли, но потребует решения множества технических и юридических проблем. По его словам, на частных рынках привлекается примерно в два раза больше капитала, чем на публичных, однако объем торгов в 330 раз ниже — есть значимый потенциал для решения проблемы ликвидности на частном рынке.

В целом участники рынка позитивно оценивают идею «СПБ Биржи», но говорят о необходимости защиты инвестора, что является одним из актуальных вопросов повестки дня ЦБ. «Нужно помнить об оценке уровня рисков инвестирования, качестве корпоративного управления, чтобы обеспечить прозрачность и надежность процесса», — сказал главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов, уточнив, что также нужно информировать клиентов о повышенных рисках таких инвестиций и следить за тем, чтобы права акционеров были защищены.