Россельхозбанк повысил процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,3—1,5 п. п. Максимальную ставку 7,5% годовых можно получить по вкладу «Моё время» при его оформлении сроком на три года через дистанционные каналы банка.



Кроме того, на 0,5—0,8 п. п. повышены ставки в рамках акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный». Теперь максимальная ставка составляет 7% годовых при размещении средств на три года. Акция действует до 30 сентября 2021 года.

Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов — интернет-банка и мобильного банка.

Похожее предложение есть у СКБ-Банка по вкладу «Исполнение желаний с Банки.ру». Минимальная сумма депозита составляет 10 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Доходность — 6,3% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.