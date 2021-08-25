Газпромбанк повысил процентные ставки по вкладам «Ваш успех» и «Для Сбережения».

По вкладу «Ваш успех» в зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,19—0,47 п. п. и составляет 5,84—6,58% годовых. Открывается депозит от 50 тыс. рублей сроком на 367, 548 и 1 095 день.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Для Сбережения» в зависимости от срока и суммы вклада процентная ставка увеличилась на 0,3— 0,5 п. п. и составляет 4,6—6% годовых. Открывается депозит от 15 тыс. рублей сроком от 91 до 1 097 дней.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

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