СберБанк к 1 сентября запускает новый промовклад — «СберKids», — открыть который можно с 25 августа по 25 сентября, сообщает пресс-служба кредитной организации. Такой вклад полностью принадлежит ребенку: средства на счете нельзя арестовать, деньги не могут снять родители, и они не делятся при разводе супругов.

Ребенок сможет воспользоваться деньгами на вкладе по достижении 18 лет, а уже с 14 лет — самостоятельно снимать проценты.



Валюта вклада — рубли или доллары США. Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей или 100 долларов, максимальная — неограниченна. Ставка составит 5% годовых в рублях и 0,4% — в долларах. Срок вклада — один год. Вклад пополняемый, а расходные операции до окончания срока возможны только в части процентов, которые начисляются ежемесячно. Открыть вклад можно только в офисе СберБанка, а пополнять — и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Чтобы открыть вклад «СберKids», родителю необходимо прийти в офис банка с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Если ребенку исполнилось 14 лет и у него уже есть паспорт, он может оформить такой вклад самостоятельно либо прийти в банк вместе с родителем.

«Открывая «СберKids», родитель может быть спокоен: деньги в любом случае достанутся ребенку и помогут ему во взрослой жизни. Кроме того, такой вклад можно рассматривать — наряду с нашим приложением «СберKids» — и как элемент обучения финансовой грамотности, поскольку подросток будет наблюдать за ростом средств на вкладе и уже с 14 лет сможет распоряжаться процентами по нему: их можно будет либо тратить на карманные расходы, либо оставить на вкладе», — прокомментировал директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка Сергей Широков.