Эксперты зафиксировали весной масштабную кампанию по распространению троянца-дроппера, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Вредоносное ПО незаметно для жертвы запускает на устройстве пользователя другие зловреды. Зловред Swarez распространялся под видом 15 популярных видеоигр. Попытки скачать подобные файлы были зафиксированы продуктами компании в 45 странах, в том числе в России.

Троянец распространялся в архиве, который содержал в себе запароленный файл и текстовый документ с ключом. Запуск зловреда приводил к расшифровке и активации троянца Taurus, который умеет красть cookies, сохраненные пароли, данные из форм автозаполнения в браузерах и данные криптокошельков, собирать информацию о системе, красть файлы формата .txt с рабочего стола и делать его скриншоты.

В числе названий игр, которые злоумышленники использовали в качестве приманки, фигурировали Among US, Battlefield 4, Battlefield V, Control, Counter-Strike Global Offensive, FIFA 21, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, NBA 2K21, Need for Speed Heat, PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, Rust, The Sims 4, Titanfall 2.