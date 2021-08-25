Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило Евразийскому банку кредитный рейтинг на уровне «AАА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Кредитный рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) обусловлен уровнем оценки собственной кредитоспособности, который определяется сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Акционеры ЕАБР способны оказать поддержку его операционной деятельности», — поясняется в сообщении агентства.

АКРА напоминает, что ЕАБР — международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран — членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Государствами — участниками ЕАБР являются Российская Федерация (65,97%), Республика Казахстан (32,99%), Республика Беларусь (0,99%), Республика Таджикистан (0,03%), Республика Армения (0,01%) и Киргизская Республика (0,01%).

Качество управления, качество стратегии и транспарентность деятельности оцениваются как удовлетворительные. Организационная структура и корпоративное управление соответствуют целям деятельности ЕАБР. Стратегия ЕАБР на 2018—2022 годы предусматривает активное расширение инвестиционной деятельности, в частности в сфере энергетики. Кроме того, ЕАБР намерен развивать расчетные операции (аккредитивы и клиринговые услуги) между странами — участницами ЕАЭС, а также выдавать таможенные гарантии и гарантии на выполнение государственных заказов, что укрепит позиции ЕАБР в качестве ведущего международного института развития в евразийском регионе.

Сильная позиция по достаточности капитала банка обусловлена его значительным капиталом, что обеспечивает комфортный буфер абсорбции возможных убытков. По состоянию на конец июня 2021 года коэффициент достаточности капитала, согласно расчетам АКРА, составил 33,6%. Этому способствует адекватная операционная эффективность, в том числе коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) на уровне 2,8% согласно расчетам агентства. Кроме того, ЕАБР обладает существенным запасом неоплаченного (5,5 млрд долларов США) и оплаченного (1,5 млрд долларов США) капитала по состоянию на конец июня 2021 года.

Удовлетворительная оценка риск-профиля ЕАБР обусловлена удовлетворительной оценкой качества управления рисками. При этом риск-профиль характеризуется относительно высокой страновой диверсификацией: 40% активов приходится на РФ, на другие страны, в том числе не входящие в ЕАЭС, приходится 22,4%, а оставшаяся часть — на Казахстан (26,1%) и миноритарных акционеров.