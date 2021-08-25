Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в рамках возбужденного в отношении него и его брата нового уголовного дела о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы в отношении Ананьева Д. Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или с момента его экстракции на территорию РФ», — сказала представитель суда. Аналогичное ходатайство в отношении Алексея Ананьева будет рассмотрено судом 27 августа.

Ананьевым вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ). В 2019 году они уже были заочно арестованы и объявлены в международный розыск Басманным судом Москвы по делу о растрате.

Как сообщила ранее газета «Коммерсант», дело о мошенничестве в конце апреля этого года возбудил 11-й отдел следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД по Москве. По информации издания, следствие полагает, что братья Ананьевы разработали криминальную схему по хищению средств банка, которая действовала с 31 июля 2014 года до 14 ноября 2017-го. Под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам они за три года вывели из банка 6,7 млрд рублей. Все фирмы-заемщики обслуживались в кипрском филиале Промсвязьбанка, а кредиты так и не были возвращены, пишет издание.

Генеральная прокуратура РФ 29 июля направила в суд уголовное дело о хищении более чем 87 млрд рублей средств Промсвязьбанка. Перед судом предстанут пятеро бывших сотрудников банка: Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова.

По результатам проверки деятельности ПСБ комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. С 15 декабря 2017 года в банке была назначена временная администрация. Следствие считает, что у тогдашнего председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата — председателя правления банка Дмитрия Ананьева возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения. С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПСБ. С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи Промсвязьбанком ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.



Братья Ананьевы скрылись от органа предварительного следствия, они объявлены в международный розыск.