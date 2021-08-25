Президент РФ Владимир Путин назначил Единым центром учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУП) небанковскую кредитную организацию «Мобильная карта». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, документ вступит в силу 1 сентября 2021 года.

Таким образом, одним из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) перестанет быть платежная компания QIWI, пишет РБК. На российском рынке до последнего времени существовало два ЦУПИСа, которые принимают электронные ставки от имени букмекерских контор в России и обрабатывают их платежи. Оператором первого с 2015 года является «Мобильная карта», второго — QIWI (с 2016 года). По данным СПАРК, крупнейшие доли в уставном капитале «Мобильной карты» — у первого вице-президента букмекерской компании «Лига ставок» Ольги Журавской (16,5%) и Игоря Авдеева (11,25%).

Инвесторы QIWI восприняли новость негативно, котировки акций компании сильно просели.

В декабре 2020 года в России был принят закон, создающий новую систему регулирования этого бизнеса. Он утвердил создание Единого регулятора азартных игр с функциями надзора за рынком ставок. На роль компании, осуществляющей финансирование этого регулятора, распоряжением Путина назначено АО «Современные платежные решения». На 99,9% компания принадлежит ООО «ВТБ Недвижимость», входящему в группу ВТБ, следует из данных СПАРК. Также закон утвердил создание ЕЦУПа (им и стала «Мобильная карта»), который должен заменить отдельные ЦУПИСы. В декабре 2020 года QIWI сообщила, что обратится к правительству России с просьбой назначить ее единым оператором ставок.

Председатель совета директоров ООО «НКО «Мобильная карта» Антон Рожковский передал РБК через представителя, что ЕЦУП будет запущен с 1 октября. До этого времени «Мобильная карта» займется приемом на обслуживание и интеграцией заинтересованных участников рынка. Сейчас компания обслуживает не менее половины участников рынка букмекеров и 6 млн клиентов — физических лиц, добавил он. Распоряжение президента, по словам Рожковского, «позволит сделать еще один шаг в сторону повышения прозрачности и доверия к отрасли, а также упростить сбор и увеличить объем целевых отчислений в поддержку отечественного спорта».

Как следует из финансовой отчетности QIWI, в первом полугодии 2021 года совокупный объем всех операций индустрии ставок в QIWI составил 27% (или 223,3 млрд рублей) от объема выплат в сегменте платежных сервисов, а также 37% (или 3,4 млрд рублей) от чистой выручки от платежей в сегменте платежных сервисов. На деятельность ЦУПИСа группы QIWI и сопутствующие услуги эквайринга и выплаты выигрышей за тот же период пришлось 23% от чистой выручки от платежей в сегменте платежных сервисов (или 2 млрд рублей). QIWI отмечала, что если ей не удастся обеспечить себе активную роль в этом новом отраслевом секторе, то компания может «столкнуться с уменьшением или полной потерей оборотов платежей и выручки, прямо или косвенно связанных с ЦУПИСом, созданным Киви Банком». «Это или любое другое существенное изменение законодательства о ставках может негативно повлиять на оборот платежей, выручку и маржинальность нашего бизнеса платежных сервисов, а также на общее использование «QIWI Кошелька», — предупреждала компания.

После объявления ЕЦУПа представитель QIWI заявил, что компания планирует дальнейшую работу с букмекерским рынком. «QIWI предоставляет финансовые решения как для партнеров — букмекерских контор, так и для их клиентов. Уже в конце прошлого года мы рассматривали несколько сценариев развития ситуации с ЦУПИСом и проработали план, который в среднесрочной перспективе позволит нам сгладить эффект от возможного закрытия этого направления», — рассказал он. При этом он предупредил, что после вступления распоряжения в силу часть букмекерских контор могут оказаться в сложном положении, поскольку вынуждены будут нести затраты на перевод своих клиентов на новый процессинг.

По словам CEO группы QIWI Андрея Протопопова, данный сценарий по ЦУПИСу уже заложен в текущем диапазоне прогноза компании на 2021 год. «На текущий момент мы не планируем его корректировок. В то же время группа оставляет за собой право пересмотра прогноза в будущем», — сказал он. Согласно отчетности за II квартал 2021 года, по итогам 2021 года группа ожидает снижения общей чистой выручки и чистой выручки сегмента платежных сервисов на 10—20% в каждом случае по сравнению с 2020 годом, а также снижения скорректированной чистой прибыли на 15—30%.



Это второй удар по бизнесу QIWI за последнее время, отмечает РБК. В конце 2020 года Банк России запретил компании проводить платежи в адрес иностранных интернет-магазинов. За ними могли скрываться нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы, рассказывали РБК участники платежного рынка. Операции были восстановлены только в июне 2021 года после устранения выявленных ЦБ нарушений. Из-за этого компания могла потерять от 500 млн до 600 млн рублей чистой выручки.