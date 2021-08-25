Промышленное производство в РФ в июле выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, а за семь месяцев 2021 года — на 4,4% в годовом выражении. Такие данные приводит Росстат.

«Увеличение объемов по сравнению с июлем 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Добывающие отрасли выросли на 11,6%, обрабатывающие производства — на 3,4%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 6,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 16,7%», — отмечается в сообщении.

Также статведомство указывает, что рост промышленного производства в июле 2021 года в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 0,7% (июль 2021 года к июлю 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,6%, энергетический сектор — на 4,1%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 11,3%. В сырьевом секторе индекс производства снизился по сравнению с июлем 2019 года на 3,9%, что связано с уменьшением объемов нефте- и газодобычи на 6,2%, нерудных полезных ископаемых — на 14,8%. Одновременно зафиксирован рост добычи угля по сравнению с июлем 2019 года на 2,3%, добычи металлических руд — на 3%.

Из материалов Росстата следует, что по сравнению с июнем 2021 года промпроизводство в июле сократилось на 0,1%.

Кроме того, Росстат уточнил данные за предыдущие периоды. Согласно информации на сайте ведомства, оценка сокращения промпроизводства за 2020 год была улучшена на 0,5 процентного пункта и сейчас составляет 2,1%, в том числе оценка динамики обрабатывающих производств улучшена на 0,8 п. п., до плюс 1,4%, сырьевого сектора — на 0,3 п. п., до минус 6,6%.



Оценка динамики промпроизводства за январь — июнь 2021 года ухудшена на 0,4 п. п., до плюс 4%, отдельно в июне — на 0,2 п. п., до плюс 10,2% (прежние оценки — рост на 4,4% и 10,4% соответственно).