Райффайзенбанк снизил ставку по кредитной карте с длинным — 110 дней — беспроцентным периодом почти в два раза — до 9,8%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
В банке подчеркивают, что предлагают сейчас «кредитку по цене ипотеки».
В сообщении указано, что карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. У клиентов Райффайзенбанка, которые пользуются данной картой, есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. рублей ежемесячно.
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
Выбор пользователей Банки.ру
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 14,9%
|до 110
|0
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Лиц.№ 1000
|от 7%
|до 50
|0 - 950
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Лиц.№ 2557
|от 0%
|до 55
|0 - 590
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Лиц.№ 2673
|от 23,9%
|до 62
|0 - 948
|
Лиц.№ 2272
|от 11,5%
|до 120
|0
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Лиц.№ 1810