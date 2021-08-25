Райффайзенбанк снизил ставку по кредитной карте с длинным — 110 дней — беспроцентным периодом почти в два раза — до 9,8%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке подчеркивают, что предлагают сейчас «кредитку по цене ипотеки».

В сообщении указано, что карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. У клиентов Райффайзенбанка, которые пользуются данной картой, есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. рублей ежемесячно.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Годовое обслуживание, ₽
Карта возможностей
ВТБ
от 14,9% до 110 0
Лиц.№ 1000
Cash Back
Ситибанк
от 7% до 50 0 - 950
Лиц.№ 2557
Платинум для Банки.ру
Тинькофф Банк
от 0% до 55 0 - 590
Лиц.№ 2673
#МожноВСЁ
Росбанк
от 23,9% до 62 0 - 948
Лиц.№ 2272
Универсальная
Азиатско-Тихоокеанский Банк
от 11,5% до 120 0
Лиц.№ 1810
Смотреть другие предложения