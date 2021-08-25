Райффайзенбанк снизил ставку по кредитной карте с длинным — 110 дней — беспроцентным периодом почти в два раза — до 9,8%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке подчеркивают, что предлагают сейчас «кредитку по цене ипотеки».

В сообщении указано, что карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. У клиентов Райффайзенбанка, которые пользуются данной картой, есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. рублей ежемесячно.