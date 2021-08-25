Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор пенсионеру МВД Рахману Шайдаеву и журналисту Асламбеку Паскачеву по делу о попытке хищения денег у заместителя председателя правления Хоум Кредит Банка. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Паскачеву и Шайдаеву и отклонил их, сочтя приговор законным и обоснованным», — сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы дал Шайдаеву 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Паскачеву — четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Каждому из них также назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, суд лишил обоих классных чинов Федеральной налоговой службы, а Паскачева еще и государственной награды — ордена Дружбы.

Судом установлено, что в 2017—2018 годах в отношении банка была проведена налоговая проверка, по результатам которой 25 февраля 2019 года составлен акт о крупной недоимке по налогам и сборам. По версии следствия, Шайдаев и Паскачев ввели в заблуждение заместителя председателя правления банка о своих возможностях повлиять на решение налогового органа и снизить размер недоимки. Они потребовали от банкира 200 млн рублей, которые якобы в качестве взятки будут переданы должностным лицам ФНС России.