Чистая прибыль Хоум Кредит Банка по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 7,4 млрд рублей, что в два раза выше аналогичного прошлогоднего результата. Такие данные «Хоум Кредит» представил в среду, подчеркнув, что «это один из лучших показателей с 2013 года, когда банк начал публиковать консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО».

Рентабельность активов банка составила 5% против 2,2% за аналогичный период 2020 года. В первой половине 2021 года рентабельность собственного капитала выросла до 17,2% (с 8,8% в первой половине 2020 года).

На конец июня чистый кредитный портфель банка составил 229,1 млрд рублей (рост с начала года — 7,1%). В I квартале портфель банка увеличился на 2%, а во II квартале 2021 года темп роста ускорился до 4,9%.

За первые шесть месяцев объем выданных кредитов наличными вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, объем трансакций по кредитным картам — в 1,3 раза. Количество выданных кредитных карт (без учета карты рассрочки «Свобода») увеличилось в 4,5 раза.



«За последний год уровень просроченной задолженности снизился на 0,9 процентного пункта до 3,4% (на 30 июня 2021 года). Стоимость риска на фоне снижения просрочек снизилась до 0,2% в первом полугодии 2021 года с 5,2% за аналогичный период 2020 года», — говорится в релизе.