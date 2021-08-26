РГС Банк выпустил цифровой аналог премиальной карты для путешествий Gran Turismo, которая позволяет отказаться от пластикового носителя с сохранением возможностей дебетовой карты, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-релизе уточняется, что осуществлять финансовые операции с помощью этой карты можно сразу же после выпуска. Ее реквизиты мгновенно становятся доступны в интернет-банке и мобильном приложении. Остается добавить карту в смартфон для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay или Google Pay.

Дебетовая карта для путешественников Gran Turismo создана РГС Банком совместно с онлайн-сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Она позволяет частично или полностью компенсировать накопленными бонусами любые услуги на тревел-портале. Держателям карты доступно ежемесячное начисление до 10% бонусами при оплате на сайте OneTwoTrip авиа- и ж/д билетов, аренды авто и отелей по всему миру, до 5% – на остаток по карте при торговом обороте от 10 тыс. рублей и до 1,5% – за покупки по карте от 5 тыс. рублей. Один бонус соответствует 1 рублю РФ, при этом по карте не установлены какие-либо ограничения по выплате бонусного кэшбэка. Карта выпускается в премиальной категории Black Edition платежной системы Masterсard. После оформления карты для использования бонусов необходимо привязать ее к профилю в личном кабинете на сайте rgs.onetwotrip.com.

По карте доступна опция «Тест-драйв» с бесплатным обслуживанием в течение трех месяцев. Если клиент после этого срока примет решение продолжить пользование картой, будет включено условно бесплатное обслуживание. Комиссия не будет взиматься при ежемесячном обороте по карте от 15 тыс. рублей при оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях (в ином случае стоимость обслуживания составит 149 рублей в месяц).

Среди прочих преимуществ цифровой карты в РГС Банке называют опцию снятия наличных и пополнения карты через банкоматы с функцией NFC (после получения ПИН-кода в контакт-центре), отсутствие комиссий на операции с наличностью в партнерской банкоматной сети по всей стране, а также снятие наличных средств без комиссии за рубежом в сумме до 25 тыс. рублей в месяц.