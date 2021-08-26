До июля 2022 года остаться без лицензии могут 30 банков, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Как отмечают аналитики, темпы консолидации банковского сектора и ухода игроков с рынка значительно ускорились во II квартале 2021 года.

«На горизонте ближайших четырех кварталов (с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го ) до 30 кредитных организаций, или 8,7% расчетной базы индекса, находятся в зоне повышенного риска прекращения деятельности», — подсчитали аналитики. Они отмечают, что это математическое ожидание уходов с рынка, основанное на исторической частоте соответствующих событий. Прогноз может быть реализован посредством всей совокупности вероятностных событий, таких как вывод с рынка по регуляторным основаниям, добровольное аннулирование лицензии, реорганизация в форме присоединения к другой кредитной организации.

«Темпы консолидации банковского сектора значительно ускорились во II квартале 2021 года, когда рынок покинул ряд игроков, вовлеченных в проведение сомнительных операций и (или) финансовое положение которых представляло угрозу для кредиторов. За период с апреля по июнь 2021 года с рынка ушли 20 кредитных организаций — в 2,5 раза больше, чем за предшествовавший квартал, и почти в 2,9 раза больше, чем за II квартал 2020 года», — говорится в релизе.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом полугодии 2021 года число случаев прекращения кредитными организациями деятельности по различным основаниям возросло на 87%.

В результате по итогам первого полугодия 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг исторического максимума в 91,3% как следствие ускорившихся процессов консолидации. Индекс здоровья банковского сектора отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев.

«Эксперт РА» прогнозировало в 2019 и 2020 годах в совокупности прекращение деятельности до 84 кредитных организаций. Фактически за указанный двухлетний период рынок покинул 81 участник. «Это свидетельствует о достаточно высоком уровне предсказательной силы применяемых моделей», — указывают в агентстве.

По мнению аналитиков, до конца 2021 года рост индекса здоровья банковского сектора с высокой вероятностью продолжится, но ускорение его темпов не ожидается.