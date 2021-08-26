Верховный суд РФ (ВС) вынес прецедентное решение о том, что налоговики не вправе блокировать личные счета граждан во внесудебном порядке, пишет «Коммерсант» . По мнению суда, даже при наличии долгов по налогам у индивидуального предпринимателя (ИП) они не могут быть в бесспорном порядке взысканы с его счета, открытого как физлицом.

ВС рассмотрел два сходных между собой спора ВТБ с налоговиками, в которых банк, по сути, отстаивал права клиентов-граждан. ВТБ отказывался блокировать их личные счета из-за налоговых долгов, возникших в связи с предпринимательской деятельностью. Инспекции направили в банк решения о приостановке операций по счетам двух граждан — ИП: из-за неуплаченных 65,3 тыс. рублей страховых взносов и 2,1 млн рублей налоговой недоимки. ВТБ заблокировал лишь счета, которые были открыты гражданами для ведения предпринимательской деятельности, не трогая заведенные ими как физлицами. Граждане потратили часть денег с личных счетов, а налоговики оштрафовали ВТБ на 166 тыс. рублей за неисполнение их решений. Банк оспорил штрафы, суды трех инстанций поддержали доводы инспекций. Однако ВС передал жалобы ВТБ в экономколлегию ВС.

Рассмотрев спор, коллегия вынесла прецедентное решение в защиту физлиц, признав «недопустимой» блокировку во внесудебном порядке счетов, открытых для личных нужд. ВС подчеркнул, что объем полномочий налоговиков по отношению к ИП и физлицам «имеет принципиальные различия». Это согласуется с инструкцией ЦБ, которая устанавливает разные типы банковских счетов для ИП (расчетный) и физлиц (текущий).

В бесспорном внесудебном порядке, разъяснил ВС, инспекция может взыскать только налоги, которые возникли в связи с ведением бизнеса, и только с открытых для этого счетов. Для физлиц закреплен исключительно судебный порядок взыскания. Даже отсутствие достаточных средств на предпринимательском счете не является основанием для обращения взыскания на личные счета, отметила коллегия.

ВС сослался на позицию Конституционного суда РФ о том, что действия налоговиков по принудительному взысканию правомерны, если «не приобретают характер санкций», а также «не отменяют и не умаляют права и свободы человека и гражданина». Закон ограничивает взыскание с граждан, обязывая оставить им и их иждивенцам средства не меньше прожиточного минимума, а также сохранить ряд пособий. Однако это невозможно при административной блокировке счета, поскольку банки не способны сами выяснить, какие суммы имеют исполнительский иммунитет и на что именно граждане тратят деньги, резюмировала коллегия.

Заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов считает подход ВС «крайне важным для практики», добавив, что подобные споры периодически возникают, но мало кто из банков доходит до высшего суда. Защита граждан от внесудебного взыскания крайне важна, пояснил он: суд может учесть многие нюансы, например алименты и расходы на детей.