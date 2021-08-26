На портале госуслуг начал работать сервис по противодействию финансовому мошенничеству, говорится в сообщении Минфина РФ. Сервис позволяет узнать о правилах финансовой безопасности в онлайн-среде, получить практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам, а также описывает механизм действия в Интернете финансовых пирамид и других мошеннических схем на рынке инвестиций.

«Раздел будет полезен не только тем, кто пользуется банковскими картами, интернет-банкингом и делает покупки в Интернете: речь идет в целом о финансовых мошенничествах, с которыми может столкнуться каждый», — уточняет Минфин.

Проект реализован Минфином России, Банком России и Минцифры России, при поддержке НИФИ Минфина России и АНО «Диалог».

«Злоумышленники не стоят на месте и постоянно используют новые сценарии мошеннических схем, вплетают в свои легенды актуальную повестку дня, — отметил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. — Поэтому очень важно, чтобы граждане имели возможность оперативно и в удобном формате получать информацию о том, как противостоять мошенничеству. «Госуслугами» пользуется огромное число людей, мы рассчитываем, что новый раздел будет полезен и востребован. Без повышения уровня финансовой грамотности все усилия государства по борьбе с теми, кто злоупотребляет доверчивостью граждан, не дадут должного положительного эффекта».

Почти две трети несанкционированных операций со счетами — это мошеннические методы социальной инженерии, добавил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков. «Людей застают врасплох, они фактически сами отдают деньги преступникам. Раздел о финансовом мошенничестве на «Госуслугах» позволит эффективнее коммуницировать с людьми, вовремя предупреждать их, давать грамотный финансовый совет к месту и ко времени. Со всеми заинтересованными сторонами мы будем развивать этот ресурс, дополняя его актуальной информацией и сервисами», — сказал замминистра.

По его словам, интеграция раздела о противодействии финансовым мошенникам в экосистему «Госуслуг» — шаг в сторону изменения принципов продвижения финансовой грамотности.