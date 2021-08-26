Чистая прибыль группы «Тинькофф» по итогам II квартала 2021 года и первого полугодия составила 16,1 млрд и 30,3 млрд рублей соответственно, увеличившись на 57% по сравнению с показателями за аналогичные периоды прошлого года (10,2 млрд за II квартал 2020-го и 19,3 млрд за первое полугодие прошлого года). Такие данные отчетности TCS Group Holding PLC по МСФО представлены в релизе группы.

«Практически все направления деятельности показали отличные результаты, и по мере расширения возможностей нашей экосистемы основным локомотивом дальнейшего развития становятся cross-sale продажи», — комментирует председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.

Общая выручка группы во II квартале 2021 года выросла на 37% к предыдущему году и составила 65 млрд рублей (в II квартале 2020-го — 47,4 млрд). Валовый процентный доход увеличился на 22% к предыдущему году, достигнув 39,9 млрд рублей (во II квартале 2020-го — 32,7 млрд). Такую динамику в группе связывают с продолжением роста кредитного портфеля и клиентской базы и расширением портфеля продуктов.

Доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, составила 44% от выручки группы. Общее число клиентов увеличилось до 16,7 млн во II квартале 2021 года с 11,2 млн год назад.

Согласно представленным в релизе данным, совокупные активы группы выросли на 12% с конца 2020 года и достигли 966 млрд рублей.

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 30% с конца 2020 года и составил 580 млрд рублей против 447 млрд на 31 декабря 2020-го. Объем кредитного портфеля за вычетом резервов вырос на 35% до 507 млрд рублей (на 31 декабря 2020-го — 377 млрд).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы снизилась до 8,7% с 10,3% на 31 декабря 2020-го. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,44.

Объем средств на счетах клиентов группы вырос на 13% с конца 2020 года и достиг 707 млрд рублей.

Объем собственных средств группы увеличился на 16% и по состоянию на конец II квартала 2021 года составил 147 млрд рублей против 127 млрд на 31 декабря 2020-го.

На 1 июля 2021 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 12,2%, по нормативу Н1.2 — 11,9%, а по нормативу Н1.1 — 10%.

«Несмотря на сохранение некоторой неопределенности, мы располагаем достаточными данными для публикации повышенного прогноза на 2021 год на основании допущений о постепенном восстановлении экономической активности», — сказано в релизе.

Группа улучшила ожидания по чистой прибыли по МСФО по итогам текущего года до 60 млрд рублей с 55 млрд. Прогноз по приросту объема кредитного портфеля повышен до 50% с ожидавшегося ранее показателя в 30%. Прогноз по стоимости риска снижен до 5% с 7—8%, а по стоимости фондирования остался без изменений — около 3—4%.