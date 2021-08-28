Клиенты малого и среднего бизнеса банка «Зенит» теперь будут видеть всю информацию о выданных кредитах в новом разделе интернет-банка и оперативно получать ответы на вопросы в онлайн-чате. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В модуле «Кредиты» теперь доступны сведения о суммах задолженности, кредитных линиях и траншах, начисленных процентах и графике погашения, дате и размере следующего платежа. С помощью сервиса можно также подготовить заявления на получение транша и досрочное погашение кредита», — говорится в релизе.

Кроме того, «Зенит» ввел функцию онлайн-чата в интернет-банке для МСБ. Предпринимателей проконсультируют по интересующим их вопросам с 8:00 до 20:00. При этом оставить запрос можно в любое удобное время.