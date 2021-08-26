Совет директоров группы «Тинькофф» одобрил продление до 30 июня 2022 года действующей программы обратного выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР), запущенной в апреле 2021 года, следует из сообщения компании.
«Совет директоров одобрил продление действующей программы обратного выкупа ГДР, запущенной в апреле 2021 года и истекающей 31 августа 2021 года. Максимальное количество ГДР, которые могут быть выкуплены в рамках продленной программы в период до 30 июня 2022 года, составляет 1,05 млн», — говорится в сообщении.
Из максимального количества ГДР уже выкуплено приблизительно 450 тыс. Совокупная цена покупки — не более 125 млн долларов.
«Целью программы выкупа по-прежнему является финансирование долгосрочной программы мотивации руководства, о чем сообщалось ранее в апреле 2021 года. Выкупленные компанией ГДР будут оставаться в ее собственности до погашения или любого другого разрешенного использования», — уточняется в релизе группы.
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