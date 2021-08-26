В июле 2021 года в России было выдано 1,23 млн потребительских кредитов, о чем говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), учитывающего данные 4 тыс. кредиторов. Это на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в июле 2020 года – 1,24 млн ед.) и на 17,4% меньше показателей предыдущего месяца (1,49 млн. ед.).

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам в июле 2021 года составил 629 баллов, снизившись за месяц на 1 балл (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов). При этом обращает на себя внимание рост требований кредиторов к ПКР при запросе крупных сумм кредитов.

«Ситуация в сегменте потребкредитования в этом году в целом остается стабильной. Количество выданных кредитов колеблется в пределах 1,2–1,5 миллиона штук в месяц, и определяющим фактором темпов выдачи в июле остается риск-профиль заемщиков, их ПКР. При этом ПКР заемщика влияет не только на факт одобрения кредитной заявки, но и на условия предоставляемого кредита», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Так, наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в июле 2021 года было выдано в Москве (63,8 тыс. ед.), Московской области (55,8 тыс.), Краснодарском крае (48,2 тыс.), республиках Башкортостан (43,1 тыс.) и Татарстан (42,6 тыс.), а также в Свердловской области (41,8 тыс.).

При этом динамика выдачи потребительских кредитов в регионах РФ носила разнонаправленный характер. Среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов наиболее глубокой падение в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Кемеровская ( минус 9,5%), Оренбургская (минус 8%), Иркутская (минус 7,6%) и Саратовская (минус 6,9%) области. В свою очередь в ряде регионов был отмечен рост выдачи. Лидерами стали Республика Татарстан (+9,6%), Санкт-Петербург (+9,2%), Свердловская область (+6,2%) и Республика Башкортостан (+5,2%). В Москве количество выданных потребкредитов за год выросло на 0,5%.