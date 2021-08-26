Правительство увеличило субсидирование авиаперевозок по сравнению с 2020 годом на 38%, направив на эти цели 21,43 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик на совещании в Волгограде под руководством помощника президента России Игоря Левитина.

«Объем средств федерального бюджета, выделенных на субсидирование авиаперевозок, увеличился по сравнению с прошлым годом с 15,5 миллиарда рублей до 21,43 миллиарда рублей. То есть на 38%», — сказал он.

Чалик добавил, что также сохраняется режим льготного налогового вложения на внутренние воздушные перевозки (со ставкой НДС 0%) для перевозок из Крыма, Калининграда, Дальнего Востока и перевозок, минуя Москву. На 10% уменьшилась ставка на перевозки в Москву, уточнил он.

«Кроме того, продолжена реализация программы субсидирования региональных перевозок и перевозок наименее социально защищенных слоев населения. Дополнительно в рамках решений президента и правительства России были утверждены две новые программы субсидирования перевозок. Это Дальневосточная компания с бюджетом 1,58 миллиарда рублей и туристические и семейные перевозки с бюджетом 1,35 миллиарда рублей», — добавил замминистра транспорта РФ.