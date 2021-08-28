В банке «Открытие» стартовала акция «АДМ за 10 тысяч рублей». Минимальная комиссия за внесение средств в рублях через автоматизированные депозитные машины банка на время акции составляет 10 тыс. рублей в месяц. Это в полтора раза ниже текущего среднего тарифа, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как уточняют в банке, льготная комиссия будет действовать в течение трех месяцев с момента подключения клиента к акции и первого платежа через АДМ.

«Основные преимущества АДМ — это моментальное зачисление выручки на счета компании в режиме 24/7, отсутствие рисков при хранении наличных в кассе компании, ответственность банка за хранение выручки, исключение приема фальшивых купюр и возможность выбора кассового символа», — говорится в релизе.

Оформить заявку на подключение АДМ и выпуск кода на внесение наличных в банке «Открытие» можно дистанционно. АДМ позволяет клиентам банка вносить выручку на расчетные и специальные банковские счета платежного агента и избежать кассовых разрывов.

На клиентов без открытия расчетного счета акция не распространяется.