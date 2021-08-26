Президентский указ о приеме на госслужбу россиян с гражданством других государств касается очень небольшого числа граждан. Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин накануне подписал документ, разрешающий принимать на государственную службу без доступа к гостайне россиян, имеющих иностранное гражданство, если у них нет возможности отказаться от него.

«Этот документ ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», — сказал Песков.

В качестве примера он привел чиновников с украинским паспортом.

«Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, о сотнях людей, не больше», — уточнил он.



По словам Пескова, именно для этой категории чиновников власти сделали такое исключение.