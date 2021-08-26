За январь — июнь 2021 года Абсолют Банк получил по МСФО 2,57 млрд рублей чистой прибыли, что на 2,12 млрд рублей превышает показатель первого полугодия 2020 года, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«Чистый комиссионный доход банка вырос на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг цифры в 1,05 млрд рублей, преимущественно за счет активного роста гарантийного бизнеса», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что «позитивная динамика отмечена на всех стратегически важных бизнес-направлениях. Ипотечный портфель банка за это время вырос на 12,1%: с 91 млрд до 102 млрд рублей».

В начале 2021 года Абсолют Банк запустил автокредитование, и к концу июня объем портфеля автокредитов достиг 13,7 млрд рублей.

За январь — июнь 2021 года объем депозитов клиентов Абсолют Банка увеличился на 2,1% и составил более 198 млрд рублей.