Собрать ребенка в школу сегодня на 20% дороже, чем год назад, показал опрос сервиса по поиску работу SuperJob. В исследовании приняли участие 9 тыс. родителей школьников из городов с численностью населения более 1 млн человек.

По данным опроса, среди жителей мегаполисов самые высокие средние траты в расчете на одного ребенка-школьника в этом году в Москве и Омске (по 11 тыс. рублей). На втором месте еще один город-миллионник СФО — Новосибирск, здесь расходы родителей составили 10,8 тыс. рублей.

В Казани и Самаре покупка всего необходимого ребенку к школе обошлась родителям в среднем в 10,2 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске родители потратили в среднем по 10 тыс. рублей на ребенка.

В Екатеринбурге родители уложились в среднем в 9,8 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — в 9,6 тыс., в Нижнем Новгороде — в 9,5 тыс. Средние расходы на сбор школьника в Уфе составили 9,3 тыс. рублей, в Воронеже — 9,1 тыс. рублей, в Волгограде и Перми — по 9 тыс.

«Таким образом, по отношению к прошлому году родительские траты в преддверии 1 сентября в мегаполисах выросли в среднем на 20%», — резюмирует SuperJob.