«ВТБ Капитал Инвестиции» изменили механизм обработки поручений на вывод денежных средств с брокерского счета. Теперь клиенты могут получить деньги с брокерского счета в день подачи поручения на их вывод, сообщает пресс-служба компании.



Для того чтобы клиент получил на свои текущие банковские счета в ВТБ деньги в день подачи распоряжения на вывод, оно должно быть зарегистрировано до 18:30 мск.

Если денежные средства выводятся в рублях на счета других банков, подать поручение необходимо до 17:00 по московскому времени, если в валюте — до 12:45 мск.

«Скоро наши клиенты смогут получать деньги с брокерского счета моментально», — отметил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.