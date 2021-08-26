🔹 До июля 2022 года остаться без лицензии могут 30 банков, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Как отмечают аналитики, темпы консолидации банковского сектора и ухода игроков с рынка значительно ускорились во II квартале 2021 года.

🔹 Переходить в финтех завтра будет уже поздно, считает глава Банки.ру Динара Юнусова. По ее словам, последние два года показали яркий тренд на технологичность, покупатель поменял свои привычки: перестал бояться онлайна при выборе финансовых продуктов. При этом возвращения к полному офлайну не будет, и если бизнес не учитывает это при формировании своей стратегии уже сейчас, то в дальнейшем ему будет сложнее удерживать клиентов.

🔹 Банки.ру представил рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2021 года. По сравнению с предыдущим списком четверка лидеров на рынке автокредитования не изменилась. По состоянию на 1 июля 2021 года совокупный объем портфеля автокредитов участников исследования составил 744 млрд рублей, увеличившись за полгода на 6%.

🔹 Налоговикам запретят списывать деньги физлиц в бесспорном порядке. По мнению суда, даже при наличии долгов по налогам у индивидуального предпринимателя они не могут быть в бесспорном порядке взысканы с его счета, открытого как физлицом.

🔹 Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), и одиноким родителям. Изменения коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. Если сейчас семьи с двумя машинами на нее рассчитывать не могут, то по новым правилам при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом.