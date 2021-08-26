Около 70% российских предпринимателей зафиксировали значительное сокращение выручки в первом полугодии 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса облачного сервиса управления торговлей «МойСклад» и оператора фискальных данных OFD.ru.

Согласно данным опроса, 28,6% опрошенных предпринимателей пожаловались на падение выручки за последние полгода на 20—50%, при этом 20,5% рассказали о снижении более чем на 50%, в то время как у 15,5% она упала более чем на 75%, а у 11,2% — менее чем на 20%. Увеличить выручку на 25% за последние шесть месяцев смогли лишь 5,7% компаний, из них 1,6% компаний увеличили ее более чем на 50%, а 0,6% — более чем на 75%. Не изменились показатели дохода у 11,6% компаний, а 3,4% были вынуждены закрыть бизнес.

Снижение спроса на продукцию и услуги в первом полугодии 2021 года отметили 56,4% российских предпринимателей. Так, 39% респондентов считают, что на них повлиял рост инфляции, 38,1% опрошенных отметили слабую поддержку предпринимателей со стороны государства, 31,6% пожаловались на отсутствие средств заплатить налог на имущество и оплату аренды, а 25,1% рассказали о нехватке средств на выплату зарплат.

Кроме того, пятая часть опрошенных (20,8%) посетовала на невозможность внедрения всех законодательных инициатив: маркировки, онлайн-кассы, прослеживаемости товаров. О повышенном контроле со стороны государства рассказали 17,3% опрошенных, причем 15,5% рассказали об отсутствии кадров, а 14,6% — о невозможности выполнить обязательства перед банками и проблемах с оформлением кредита из-за высоких процентов. На отсутствие платежей от контрагентов за уже отгруженные товары и предоставленные услуги пожаловались 12,6% опрошенных. Все вышеперечисленные трудности не коснулись лишь 2,4% респондентов.

Более четверти руководителей, принявших участие в опросе (28,7%), признались, что им приходилось увольнять сотрудников в связи с финансовыми проблемами бизнеса, 14,3% планируют сокращение штата в ближайшие месяцы, если ситуация не изменится. 46,3% при этом отметили, что необходимости в избавлении от кадров в 2021 году не испытывали. Расширяют штат работников 3,5% респондентов.

По словам CEO компании «МойСклад» Аскара Рахимбердиева, данные опроса показывают, что бизнес настроен очень пессимистично: всего 35% считают, что до конца года их выручка вырастет или хотя бы не упадет, а ситуацию в стране как благоприятную для ведения бизнеса оценивает всего лишь десятая часть. «Можно было бы списать это на привычку бизнеса жаловаться на сложности, но объективный показатель — количество зарегистрированных юридических лиц — подтверждает опасения представителей отечественного бизнеса. Это число упало на 25%: со 170 тысяч за первые восемь месяцев 2019 года до 128 тысяч за тот же период в 2021 году», — добавил он.