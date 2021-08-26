Инфляционные ожидания населения в августе снизились, но остались вблизи многолетних максимумов. Согласно проведенному по заказу Банка России очередному опросу ООО «инФОМ», данные которого приводятся в комментарии регулятора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» , граждане оценивают инфляцию на год вперед в 12,5%.

Показатель снизился на 0,9 процентного пункта по сравнению с июлем 2021 года, когда он равнялся 13,4% и, как сообщалось, достигал максимального значения за последние пять лет.

Уточняется, что оценки ожидаемой инфляции снизились у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений.

Наблюдаемая населением инфляция в августе не изменилась, ее медианная оценка — 16,5%. Оценки наблюдаемой инфляции в августе снизились только у респондентов со сбережениями, а у респондентов без сбережений они продолжили расти.

«В августе на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию респонденты заметно реже, чем в предыдущем месяце, говорили об удорожании фруктов и овощей. Также респонденты стали реже отмечать в числе наиболее подорожавших товаров яйца, сахар, рыбу, крупы и макаронные изделия. При этом в августе опрошенные стали чаще указывать на сильное удорожание строительных материалов и жилищно-коммунальных услуг. Увеличение обеспокоенности ростом цен на жилищно-коммунальные услуги было связано с сезонным фактором — июльской индексацией тарифов. Высокие темпы роста цен на строительные материалы фиксировались Росстатом в июле текущего года», — отмечается в обзоре.

Там также говорится, что инфляционные ожидания населения до конца текущего года и на три года вперед в августе почти не изменились.

По данным мониторинга Банка России, краткосрочные ценовые ожидания предприятий почти не изменились и также остались на повышенном уровне.

«Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 3,8% в годовом выражении (в августе 2020 года — 1,9%). Основными сдерживающими факторами ценовых ожиданий стали замедление роста издержек и спроса. Вместе с тем ожидания бизнеса относительно спроса и объемов производства в ближайшие три месяца остаются оптимистичными. Также в качестве основных причин планируемого роста отпускных цен предприятия указывали удорожание моторного топлива», — отмечается в материале.

В ЦБ указывают, что ценовые ожидания в строительстве вновь повысились из-за увеличения издержек. Оценки текущего спроса в отрасли ухудшились, что привело к более сдержанному переносу растущих издержек в цены. При этом респонденты по-прежнему оптимистичны в своих ожиданиях относительно динамики спроса в ближайшие три месяца.

По сравнению с предыдущим периодом выросли ценовые ожидания предприятий транспортировки и хранения, а также сферы услуг. В этих отраслях, как и месяцем ранее, отмечалось ухудшение оценок спроса и объема оказанных услуг, что отчасти может быть связано с противоэпидемическими ограничениями. Однако по мере снятия ограничений оптимизм компаний относительно расширения спроса и объемов услуг в ближайшие три месяца вырос, что способствовало и росту ценовых ожиданий, пишет регулятор.

«Ценовые ожидания в торговле снижаются второй месяц подряд. При этом впервые с начала текущего года они снизились в торговле автотранспортными средствами из-за замедления темпов роста спроса. Также более слабой динамикой спроса по сравнению с прошлым месяцем обусловлено снижение ценовых ожиданий в розничной торговле. Вместе с тем позитивные ожидания в отношении спроса и товарооборота в ближайшие три месяца способствовали сохранению ценовых ожиданий во всех сегментах торговли на уровнях, близких к максимальным значениям. Средний темп прироста цен в ближайшие три месяца, ожидаемый предприятиями розничной торговли, в августе составил 6% в годовом выражении (в августе 2020 года — 4,1%)», говорится в материале Центробанка.

Прогнозы по инфляции от профессиональных аналитиков на 2021 год изменились в сторону повышения и находились в интервале 5,6—6%, также сообщает ЦБ.

«По оценкам Банка России, баланс рисков по-прежнему значимо смещен в сторону проинфляционных. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. Риски вторичных эффектов, связанных с повышенными инфляционными ожиданиями, остаются существенными. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7—6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — пишет регулятор.

Опрос также показал, что индекс потребительских настроений в августе повысился (на 4,4 пункта к июлю) после июльского снижения. Наиболее сильно возрос индекс ожиданий (плюс 4,9 пункта); индекс текущего состояния повысился на 3,4 пункта.



При этом значения показателей, характеризующих склонность респондентов к сберегательному поведению, в августе почти не изменились. Как и в июле, 51% опрошенных считают, что свободные деньги сейчас лучше откладывать. Эта доля остается вблизи многолетних минимумов и заметно ниже, чем до пандемии: в январе — марте 2020 года она составляла 55—56%. Кроме того, на фоне роста ставок по депозитам в августе выросла доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения на счете в банке (на 1 п. п. к июлю — до 35%). Однако этот показатель также остается ниже допандемического уровня начала 2020 года.