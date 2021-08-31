С начала текущего года портфель кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства вырос на 10,8%, однако на дальнейший рост может повлиять целый ряд факторов. Об этом говорится в подготовленном по заказу Банки.ру исследовании, посвященном тенденциям в кредитовании банками сегмента МСП.

В исследовании приводятся данные Банка России, согласно которым на начало июня 2021 года объем совокупной задолженности по кредитам, предоставленным российскими банками субъектам МСП, составил 6,4 трлн рублей. В общей структуре банковских кредитов юридическим лицам доля задолженности субъектов МСП составила 16,6%.

Около 79% всей задолженности субъектов МСП сформировано кредитным портфелем 30 крупнейших банков — 5,1 трлн рублей на начало июня 2021 года. Здесь темпы роста портфелей несколько опережают совокупную динамику: с начала 2021 года задолженность субъектов МСП перед банками топ-30 выросла на 11,7%.

Текущая статистика показывает, что темпы роста кредитования МСП в 2021 году опережают график прошлого года. Однако автор исследования делает вывод, что годовые показатели, скорее всего, не превысят результат всего 2020 года из-за ужесточения процентной политики Центробанком и постепенного сокращения программ господдержки сектора.

В исследовании указано, что с момента начала пандемии совокупный портфель банковских кредитов субъектам МСП демонстрировал положительную динамику; снижение было зафиксировано лишь один раз — в августе 2020 года. В декабре 2020 года был поставлен абсолютный рекорд по объему выданных МСП кредитов за месяц — 942 млрд рублей, из них 79% было выдано банками топ-30.

Как отмечается в обзоре, льготные программы кредитования по сниженным ставкам и резкое смягчение процентной политики ЦБ РФ способствовали снижению стоимости кредитования для субъектов МСП до исторических минимумов. Так, «короткие» средневзвешенные ставки (на период до одного года) в целом по сектору опустились в августе 2020 года до 6,73%, а «длинные» (по кредитам на срок свыше одного года) еще в июне дошли до уровня 7,04%.

К концу 2020 года ставки немного подросли, а в апреле — мае 2021 года можно было наблюдать уже более явный рост вслед за повышением Центробанком ключевой ставки. «После выхода майской отчетности ключевая ставка ЦБ была повышена на 1,5 процентного пункта, поэтому не исключено, что конец 2021 года будет сопровождаться возвращением рыночных ставок для МСП к двузначным отметкам», — указано в исследовании.

Один из разделов исследования посвящен уровню просроченной задолженности по кредитам МСП. Этот показатель снижается продолжительное время и к июню 2021 года дошел до 10%, что стало рекордно низким уровнем даже для допандемийного периода.

«Однако здесь важно понимать, что сокращение доли просроченных ссуд стало во многом результатом активного роста общего объема кредитования. Кроме того, в кризис Банк России допустил различные послабления для банков, в том числе в политике резервирования кредитов, позволив не в полной мере отражать фактический размер кредитных рисков», — говорится в обзоре.

Дальнейшая ситуация с кредитованием субъектов МСП, как отмечается в материале, зависит от ряда факторов. «С учетом перехода ЦБ к ужесточению процентной политики в 2021 году и сворачивания антикризисных программ можно ожидать постепенного замедления темпов роста кредитования МСП. Не исключено, что темпы роста 2021 года окажутся ниже темпов 2020 года. В среднесрочной перспективе субъектам МСП остается надеяться на отсутствие повторных ограничений из-за пандемии, а также на возвращение инфляции к целевому уровню ЦБ в 4% (4—4,5% по прогнозу регулятора на конец 2022 года), что позволит снизить ставки и сделать более доступным банковское финансирование», — заключает автор.

В исследовании подробно представлена динамика портфеля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства и процентных ставок, анализируется доступность кредитования в данном сегменте, рассматривается ситуация с финансированием субъектов МСП микрофинансовыми организациями. Ознакомиться с полной версией обзора можно в разделе «Исследования».