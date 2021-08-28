Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Альфа-Банк снизил ставку по ипотечным кредитам для семей с детьми до 4,99%. Ставка единая и действует на любой первоначальный взнос, а получить заем можно только по паспорту. Срок кредита — от трех до 30 лет, сумма — от 600 тыс. рублей до 12 млн для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн для других регионов. Первоначальный взнос — от 15%.

ВТБ начал выдавать ипотеку на индивидуальное строительство дома. В рамках предложения заемщики могут получить кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилого дома на сумму до 20 млн рублей сроком до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% собственных средств клиента от стоимости залога. Процентная ставка — 9,6% годовых, действует при условии оформления комплексного ипотечного страхования (плюс 1 п. п. к ставке при отказе). Для зарплатных клиентов банка предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 п. п. Кроме того, банк предоставил возможность распоряжаться материнским капиталом для погашения ипотеки в мобильной версии «ВТБ Онлайн». Пользователи смогут направить госвыплату для уменьшения срока кредита в онлайн-формате, не посещая отделение банка и Пенсионный фонд.

СберБанк выпустил первый аккредитив в России в режиме онлайн с использованием приложения «СберБанк Онлайн». Исполнение данного аккредитива дистанционно в режиме онлайн стало первым в СберБанке на территории России. Возможности онлайн-аккредитивов позволяют значительно упростить расчеты между физическими лицами на вторичном рынке недвижимости. Механизм онлайн-аккредитива прост: агентство недвижимости или риелтор направляет в банк по защищенным электронным каналам связи информацию о планируемой сделке. Далее банк готовит заявление на открытие аккредитива и загружает его в мобильное приложение, после чего покупатель проверяет условия сделки и нажимает кнопку «подтвердить». Аккредитив открывается через несколько секунд. Исполнение аккредитива также проходит в режиме онлайн. После перехода права собственности на объект недвижимости агентство направляет в банк подтверждающие документы. Специалист финучреждения проверяет документы и перечисляет денежные средства на счет продавца.

Промсвязьбанк и банк «Россия» запустили цифровую военную ипотеку. Как подчеркивают в ПСБ, цифровая ипотека актуальна для военнослужащих, в том числе проходящих службу в отдаленных регионах России, где ограничен доступ к привычной городской инфраструктуре. Выбрать квартиру, связаться с застройщиком, оформить военную ипотеку можно дистанционно, без отрыва от службы.

Банк «Санкт-Петербург» и Setl Group запустили совместную акцию со сниженными ставками по ряду ипотечных программ. Новые условия действуют при покупке строящихся квартир в Петербурге в некоторых корпусах ЖК «Солнечный Город. Резиденции», а также во втором корпусе ЖК «Панорама Парк Сосновка». Квартиру в этих объектах можно приобрести по программе «Новостройка» под 7,35% годовых. Для этого первоначальный взнос по ипотеке должен составлять 20% стоимости квартиры и выше, а срок кредита не должен превышать 15 лет. Сумма кредита может составлять от 500 тыс. до 30 млн рублей.

«ДОМ.РФ» разработал и запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования в наукоградах. По программе доступны сниженные на 0,7 п. п. ставки по основным ипотечным продуктам Банка ДОМ.РФ. Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдается по ставке от 6,6%, программы на готовое жилье от 8%, рефинансирования от 6,7%, ипотеки на готовый дом от 10,1% и кредитов на ИЖС от 7,9%. Минимальные ставки по ипотеке в Банке ДОМ.РФ доступны при предоставлении выписки о доходах из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать через сотрудника банка.