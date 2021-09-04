Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк снизил минимальный возраст заемщиков по ипотеке до 18 лет. Ранее взять жилищный кредит можно было с 21 года. Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы — «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на «ДомКлик». Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита — от 0,1%, первоначальный взнос — от 10%, срок кредита — до 30 лет. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — 60 млн рублей. Стаж на текущем месте работы — не менее трех месяцев. Кроме того, «Сбер» перешел на электронные закладные по всей сети.

Банк ДОМ.РФ запустил новый продукт — ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, которое граждане осуществляют собственными силами. В рамках программы к возведению дома можно также привлекать специализированных застройщиков. Новый продукт банка позволяет взять в кредит земельный участок под застройку или начать строительство на уже имеющемся участке. Максимальная сумма кредита, который выдается под залог имеющейся квартиры или апартаментов, не должна превышать 80% стоимости залоговой недвижимости. Минимальная ставка — 8,9% — распространяется на заемщиков, подтверждающих доход и занятость выпиской из Пенсионного фонда РФ, и зарплатных клиентов. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 10 млн рублей для остальных регионов.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

ВТБ объявил о планах предложить «экоипотеку» клиентам уже с 6 сентября с первым партнером-участником, группой компаний «ПИК». В рамках нее клиентам будут выдаваться кредиты на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности и пониженными затратами на энергопотребление (за счет более рационального использования тепла, воды, освещения и т. д.). Кредит можно будет получить с дисконтом до 1,6 процентного пункта к базовой ипотечной ставке. В дальнейшем банк планирует расширить ее условия на действующие программы господдержки, за счет чего ценовые параметры по кредиту могут быть еще ниже. Помимо «экоипотеки» на горизонте ближайших лет ВТБ планирует развивать эко-ИЖС и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.

Кроме того, до конца года банк намерен разработать и запустить механизм полностью цифрового рефинансирования ипотеки.

Банк «Левобережный» запустил ипотеку на строительство дома под 4,6% годовых для семей с детьми. Кредит выдается на постройку частного дома как с одновременным приобретением участка, так и при наличии своей земли. Кредит предоставляется на строительство загородного дома силами подрядчиков, аккредитованных Банком ДОМ.РФ. В случае одновременной покупки земельного участка его стоимость не должна превышать 40% от общей стоимости приобретаемого кредитуемого объекта. Размер участка — не более 4 тыс. кв. м (40 соток). Кредит выдается на условиях программы «Семейная ипотека»: сумма — от 500 тыс. до 6 млн рублей, срок — от трех до 30 лет. Первоначальный взнос — от 15%. Минимальная ставка 4,6% годовых действует при подтверждении доходов выпиской из ПФР и первоначальном взносе от 30%.

Россельхозбанк запустил новый продукт «Ипотечный кредит на рефинансирование и иные цели», который позволяет одновременно улучшить условия по ранее оформленной ипотеке и получить дополнительные средства на личные нужды. Максимальная сумма по новому кредиту составляет 20 млн рублей с учетом дополнительных средств на иные цели, объем которых не должен превышать 30% от общей суммы ипотечного кредита по первоначальному договору. Срок кредитования — до 30 лет. При этом рефинансировать можно только кредит, оформленный для покупки готовой квартиры в многоквартирном доме, в том числе на этапе строительства. Размер процентных ставок сохраняется без изменений на весь срок кредитования и в настоящее время начинается от 8,05% годовых.

Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку самозанятым. Для получения займа в этом статусе достаточно находиться всего полгода, при этом вести свое дело можно в любом банке, а самозанятость может выступать как единственным источником дохода, так и дополнительным. Самозанятым клиентам доступны все ипотечные программы Райффайзенбанка. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей, а максимальный срок — 30 лет. Необходимый минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого жилья. Такой размер рекомендован ЦБ и выгоден для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам.