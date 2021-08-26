Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,9% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 851,57 пункта. Индекс РТС опустился на 1,14% — до отметки 1 634,79 пункта.

По итогам торгов на Мосбирже сегодня акции «ЛУКОЙЛа» снизились в цене на 1,27%, «Полюса» — на 0,87%, «Норникеля» — на 0,66%, «Газпрома» — на 0,61%, СберБанка — на 0,56%. Зафиксирован рост котировок акций «Яндекса» на 0,93%, «Магнита» — на 0,82%, МТС — на 0,61%, Mail.ru — на 0,22%.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение, следуя за коррекционными настроениями за рубежом. «На мировых фондовых биржах в четверг преобладал уход от риска, который в США спровоцировали ястребиные комментарии ряда представителей ФРС. Нефтяные котировки пока также не показали уверенности в преодолении ближайших сопротивлений, что негативно сказалось на динамике российских активов. Напряженность на рынке перед выступлением главы ФРС Пауэлла в пятницу растет. Последний рабочий день этой недели при этом начнется с данных о динамике прибылей промышленных компаний Китая, замедление роста которых может оказать дополнительное понижательное давление на рисковые активы», — сообщает она.