Механизм возврата списанных социальных выплат в счет долгов нужно серьезно прорабатывать, «Сбер» предложит свои решения. Об этом заявил глава СберБанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-1».



«Каков будет механизм в данном случае, мне сейчас сложно сказать, нужно серьезно это продумывать, прорабатывать. Пока сложно представить себе такой механизм, в особенности то, как это можно распространить назад, потому что это обстоятельства, которые уже совершились. Но мы, я думаю, в ближайшее время эту тему обсудим, какие-то решения будем предлагать», — сказал он.

24 августа президент России Владимир Путин предложил запретить списание социальных выплат по исполнительному производству и закрепить это законодательно после формирования Госдумы нового созыва. Также глава государства поручил вернуть гражданам соцвыплаты, уже списанные по исполнительному производству.