Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Visa запустила в России акцию «Выигрышные поездки», которая предполагает розыгрыш денежных призов среди пассажиров общественного транспорта, оплачивающих свои поездки картой Visa. В правилах указано, что в акции могут участвовать все держатели дебетовых и кредитных карт, которые выпущены банками, зарегистрированными в РФ (за исключением карт Visa Prepaid, Visa Business, Visa Business Platinum). Для этого при поездке в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, электричке, поезде или аэроэкспрессе необходимо оплатить проезд картой Visa — на турникете или терминале непосредственно в транспорте. В акции принимают участие пассажиры, оплатившие проезд с 15 августа по 30 октября 2021 года включительно. Среди них будут разыграны денежные призы: один главный в размере 100 тыс. рублей и 15 тыс. призов по 1 тыс. рублей.

Хоум Кредит Банк предлагает до 5 сентября 2021 года принять участие в акции, приуроченной к началу нового учебного года. Клиенты банка с картой «Свобода» получат три месяца рассрочки на все покупки в категориях «Детские товары», «Одежда и обувь» и «Цветы» в любых магазинах. Платежи будут разбиты на три равные части и станут отображаться в мобильном приложении «Хоум Кредит». Также картой «Свобода» можно оплачивать покупки в магазинах-партнерах и получать рассрочку до 12 месяцев.

ВТБ предоставил клиентам перед новым учебным годом возможность оформлять дебетовые карты для детей от шести лет. Родители могут бесплатно заказать дополнительную детскую карту к своему счету в «ВТБ Онлайн» и дистанционно настраивать лимиты. Такая карта оформляется как дополнительная к счету родителей, по которому будут происходить списания и пополнения. Детям старше 14 лет продукт можно будет заказать как основной и привязать к отдельному личному счету. Также клиенты ВТБ — пользователи «ВТБ Онлайн» смогут настраивать перевыпуск дебетовых карт с истекающим сроком действия, самостоятельно выбрав офис для доставки такой карты или выпустив вместо пластика цифровой аналог.

Совкомбанк расширил партнерскую сеть банкоматов на пополнение карт. Клиентам — держателям карт платежных систем Visa и Mastercard стала доступна функция пополнения карт в 460 банкоматах-ресайклерах Райффайзенбанка. При пополнении карты действуют увеличенные лимиты внесения денежных средств без взимания комиссии: до 45 тыс. рублей за одну операцию, до 1 млн рублей в течение месяца.



СберБанк представил новую бесплатную кредитную карту — «СберКарту». По ней предусмотрен льготный период кредитования продолжительностью до 120 дней. По его истечении ставка по кредиту будет равна 17,9% годовых, на операции категории «Здоровье» и по онлайн-покупкам в «СберМегаМаркете» — 9,8% годовых. Кредитный лимит карты устанавливается банком индивидуально. Максимальный размер лимита для новых клиентов составит 300 тыс. рублей. Комиссия за снятие наличных в устройствах СберБанка — 3% от суммы снятия (минимум 390 рублей). В банкоматах и ПВН сторонних кредитных организаций плата за снятие взимается в размере 4% от суммы (минимум 390 рублей). Держателям карты доступна бонусная программа «СберСпасибо». Бонусы «Спасибо» будут начисляться за покупки у партнеров в размере до 30% от суммы покупки.



Райффайзенбанк снизил ставку по кредитной карте с длинным — 110 дней — беспроцентным периодом почти в два раза до 9,8%. Карта «110 дней без процентов» обслуживается бесплатно. У клиентов банка, которые пользуются этой картой, есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. рублей ежемесячно.

РГС Банк выпустил цифровой аналог премиальной карты для путешествий Gran Turismo с возможностями дебетовой карты. Осуществлять финансовые операции с помощью этой карты можно сразу после выпуска. Ее реквизиты мгновенно становятся доступны в интернет-банке и мобильном приложении, остается добавить карту в смартфон для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay или Google Pay. Держателям карты доступно ежемесячное начисление до 10% бонусами при оплате на сайте OneTwoTrip авиа- и ж/д билетов, аренды авто и отелей по всему миру, до 5% — на остаток по карте при торговом обороте от 10 тыс. рублей и до 1,5% — за покупки по карте от 5 тыс. рублей. Один бонус соответствует 1 рублю РФ, ограничения по выплате бонусного кэшбэка отсутствуют. По карте доступна опция «Тест-драйв» с бесплатным обслуживанием в течение трех месяцев.