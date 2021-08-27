Перед самозанятыми может открыться возможность получения ипотечных кредитов, пишет «Коммерсант» . До сих пор банки выдавали этой категории заемщиков ипотеку штучно и в «ручном режиме», но теперь переходят на автоматизированную оценку рисков. Так, Райффайзенбанк начнет выдавать ипотеку самозанятым, рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков. По его мнению, самозанятые — «перспективная категория клиентов». Еще два крупных банка рассматривают такую возможность: вопрос стоит «на повестке» в Альфа-Банке, а в «среднесрочной перспективе» — в Банке ДОМ.РФ. По словам директора ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игоря Ларина, ключевыми факторами при принятии решений о выдаче ипотеки для сегмента самозанятых будут продолжительность работы в этом статусе и средний размер ежемесячного дохода.

Пока среди топ-10 крупнейших на ипотечном рынке банков продукты по кредитованию самозанятых на приобретение жилья есть лишь у четырех. СберБанк запустил такую ипотеку еще декабре 2019 года, но кредит доступен лишь тем, кто зарегистрирован в сервисе «Свое дело». Ипотеку самозанятым предлагают также ВТБ, Совкомбанк и Росбанк.

Как рассказал собеседник издания в одном из крупных банков, среди минусов самозанятых — плавающий доход. Также они могут менять деятельность: сегодня курьер, а завтра грузчик или репетитор, из-за всего этого трудно рассчитать на длительные периоды денежные потоки по кредиту. Кроме того, у них высокий риск потери заработка, пояснил собеседник. Игнорировать этот растущий сегмент трудоспособного населения как потребителей финансовых услуг было бы неправильно, считает руководитель направления по предоставлению услуг компаниям банковского и финансового сектора EY в странах СНГ Геннадий Шинин. По его словам, на фоне расширения категории «логично, что банки инициируют пилотные кредитные продукты, пробуют работать».

При выдаче ипотеки банки будут не только смотреть на доходы самозанятых, но и делать комплексную оценку рисков, включая анализ кредитной истории и совокупной кредитной нагрузки, семейного статуса, возможности привлекать трудоспособных членов семьи в качестве созаемщиков, пояснил Шинин.

По словам зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаила Романова, вопрос низкой доступности ипотеки для самозанятых сейчас крайне актуален. Логично было бы предусмотреть возможность ипотечных госпрограмм с определенными условиями для самозанятых граждан. По словам Романова, при формировании нового бюджетного цикла важно заложить расходы на эти цели, и депутат планирует «поднять этот вопрос».