В Альфа-Банке создают специальный департамент развития эквайринга, прогнозируя к концу года рост оборота в этом сегменте втрое, пишет «Коммерсант» . Основу новой структуры составит нынешняя профильная команда, но ее возглавит бывший глава департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек, недавно покинувший банк, чтоб решить проблемы структуры группы ВТБ «МобиДеньги».

По данным источников на финансовом рынке, новый департамент Киричек возглавит с 1 сентября. В банке эту информацию подтвердили. В ВТБ также подтвердили, что Алексей Киричек покидает группу, при этом не огласили, кто сменит Киричека на посту главы «МобиДенег». «Считаю, что мой опыт формирования и реализации стратегии развития эквайринга и платежей в связке с технологиями и эффективными каналами продаж Альфа-Банка смогут дать дополнительный импульс в развитии этого направления», — отметил Киричек.

Член правления Альфа-Банка Денис Осин, который будет курировать работу нового департамента, пояснил, что финансовая организация активно развивает обслуживание малого бизнеса. «Мы уже вторые на рынке по количеству клиентов и видим запрос со стороны малого бизнеса на развитие как торгового, так и интернет-эквайринга. Количество карт у физлиц и юрлиц увеличивается; чтобы не потерять клиентов, малому бизнесу важно принимать карточные платежи», — добавил топ-менеджер, уточнив, что пандемия серьезно ускорила развитие интернет-коммерции, почти все предприниматели осознали, как важно развивать сайт и принимать оплату онлайн.

По прогнозам Банка России, по итогам 2021 года оборот эквайрингового рынка вырастет на 125%. Сейчас в Альфа-Банке подразделение эквайринга находится внутри «фабрики трансакционных продуктов». В ведении руководителя нового департамента будут находиться торговый эквайринг, интернет-эквайринг, кассы, В2В-платежи и оплата по QR-коду через СБП. При этом в банке планируют сохранить весь состав текущего эквайрингового подразделения и по мере необходимости привлекать специалистов с рынка для усиления команды.

Интернет- и мобильный (e-com & m-com) эквайринг в России и во всем мире растет быстрее остальных каналов приема платежей по картам, добавил независимый эксперт на рынке электронных платежей Андрей Вылегжанин. По его словам, обычно это рентабельный и хорошо масштабируемый бизнес, который с учетом современных реалий резкого перехода населения к дистанционным покупкам имеет хорошие перспективы роста оборотов и доходов для банков.