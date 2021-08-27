Замглавы департамента защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг Народного банка Китая (Центробанк страны) Инь Юпин в пятницу призвал граждан страны держаться подальше от биткоина и других криптовалют для сохранения своих сбережений.



«В очередной раз напоминаем широким массам о том, что биткоин и другие виртуальные валюты не являются законным платежным средством и не подтверждены реальной стоимостью», — приводит его слова портал People's Daily .

«Сделки с криптовалютами являются в чистом виде спекулятивными инвестициями. Людям необходимо крепко осознать высокую степень риска, держаться от них подальше и тем самым защитить свои кошельки», — сказал представитель ЦБ.

23 августа стоимость биткоина впервые с мая превысила отметку в 50 тыс. долларов.